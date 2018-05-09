Решение американского президента Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе было дипломатическим шоу, заявил председатель Меджлиса Ирана Али Лариджани. Он также заявил, что решение Трампа представляет собой угрозу миру и безопасности, и что Иран в нынешней ситуации не обязан выполнять свои обязательства.

Решение американского президента Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе "было дипломатическим шоу", заявил председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани. Он также заявил, что решение Трампа представляет собой угрозу миру и безопасности, и что Иран в нынешней ситуации "не обязан выполнять свои обязательства".Накануне президент США Трамп объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки, ограничивавшей деятельность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие с Ирана санкций Совбеза ООН, США и ЕС. Согласно заявлению Трампа, принятый в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) оставлял Тегерану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений.Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон после заявлений Трампа призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять, передает ТАСС. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства.В МИД России заявили, что Москва разочарована шагом Вашингтона, назвав решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном. Генеральный секретарь ООН выразил "глубокую обеспокоенность" данным шагом властей США, призвав остальные страны поддержать сделку с Ираном.По словам спикера иранского парламента Лариджани, выход Трампа из иранской ядерной сделки "демонстрирует, что у президента США нет умственных способностей, чтобы иметь дело с такими вопросами". Это высказывание спикера процитировал иранский телеканал Press TV.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что 14 мая встретится с коллегами из Великобритании и ФРГ, а также представителем Ирана. Темой встречи будет выход США из СВПД, передает РИА Новости. По словам Ле Дриана, соглашение по иранской ядерной программе "не умерло", и с 2015 года Иран соблюдает взятые на себя обязательства, что подтверждает МАГАТЭ. Франция "глубоко сожалеет" об этом решении США, добавил французский министр.