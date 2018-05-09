В центре Москвы днем 9 мая собираются люди с портретами своих родственников - солдат Великой Отечественной. Меньше часа остается до начала шествия Бессмертного полка - самой массовой и самой народной акции в память о героях войны.

В центре Москвы днем 9 мая собираются люди с портретами своих родственников — солдат Великой Отечественной.Меньше часа остается до начала шествия "Бессмертного полка" — самой массовой и самой народной акции в память о героях войны.Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка миллиона человек.В связи с праздничными мероприятиями в столице изменена схема движения транспорта.Колонна пройдет по Ленинградскому проспекту, Тверской, Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь. Далее она распределиться по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. Движение будет перекрыто по всему маршруту.