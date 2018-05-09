Заказчик строительства Крымского моста - управление федеральных автомобильных дорог Тамань - принял автодорожную часть моста, открытие движения намечено на вторую половину мая.

Заказчик принял у строителей автодорожную часть Крымского моста. Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" сообщило, что компания "Стройгазмонтаж" выполнила работы качественно и 8-месячным опережением контрактного срока.Пуск движения запланирован на вторую половину мая.Одновременно продолжается строительство железнодорожной части Крымского моста. Срок завершения этого этапа намечен на декабрь 2019 года, передает ТАСС.Крымский мост — самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года". Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей.