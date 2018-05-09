Традиционно Парад Победы на Красной площади – это не только день памяти и воинской славы, но и демонстрация последних разработок российского ОПК. Причем большинство новейших комплексов и систем – это не прототипы или концепты, а реальная боевая техника, которая либо уже принята на вооружение, либо встанет в строй в ближайшее время.

Традиционно Парад Победы на Красной площади – это не только день памяти и воинской славы, но и демонстрация последних разработок российского оборонно-промышленного комплекса. Причем большинство новейших комплексов и систем – это не прототипы или концепты, а реальная боевая техника, которая либо уже принята на вооружение, либо встанет в строй в ближайшее время.Самая интересная, но и самая секретная новинка – ракетный комплекс "Кинжал". Еще недавно о нем ходили только слухи. Однако 1 марта в Послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил: у России есть реальное, работающее гиперзвуковое оружие. Более того, оно прошло испытания и поставляется в действующие войска."Кинжалами" вооружают истребители-перехватчики МиГ-31. Эти машины сами по себе выдающиеся. Они способны разгоняться до 3400 километров в час и подниматься на высоту свыше 20 километров. Хотя их возможности меркнут по сравнению с новейшими ракетами, так как их скорость – фантастические 10 Махов, это около 12 тысяч километров в час. Перехватить настолько быструю цель не может ни одна современная или перспективная система ПВО. Просто не догонит.Отдельное место на параде занимают боевые роботы, тоже абсолютные новички на Красной площади. Самый грозный – "Уран-9". Это тяжелая, хорошо вооруженная машина с дистанционным управлением. Огневая мощь дрона даст фору многим БМП или БТР. В арсенал "железного солдата" входит 30-миллиметровая автоматическая пушка для уничтожения пехоты и легкой техники. Для борьбы с хорошо бронированными боевыми машинами или для снайперской стрельбы по особо важным целям у робота есть управляемые ракеты, а для "выкуривания" противника из укрытий и укреплений "Уран-9" вооружен реактивными огнеметами "Шмель-М".Другой "Уран", уже под номером 6, радикально отличается более крупного собрата. Но пользы от него не меньше, так как этот 6-тонный робот – сапер. Своим тралом он перепахивает почву и заставляет мины и снаряды детонировать. При этом сам дрон уничтожить или повредить сложно. Он выдерживает взрыв 60 килограммов тротила. А "уязвимый" человек-оператор все равно находится на безопасном расстоянии. Радиус действия пульта управления – 1 километр.Еще один новичок – беспилотный летательный аппарат "Корсар". Несмотря на воинственное название, робот достаточно безобидный. Его основные задачи на поле боя – разведка, корректировка огня артиллерия и доставка небольших грузов. Правда, на грузовой платформе, на которой "Корсары" везли по Красной площади, были хорошо видны серые тубусы, похожие на пусковые контейнеры управляемых ракет. Можно предположить, что новые беспилотники не так безобидны, как кажутся.Боевая машина поддержки танков "Терминатор", очередной новый участник Парада, – машина со сложной судьбой. Разные проекты БМПТ российские и советские инженеры предлагали военным еще с начала восьмидесятых годов. На испытания выходили "объект 781" и "Гадюка". Однако дальше опытных образцов они не ушли. Сегодня у разработчиков этих боевых машин, можно сказать, еще один повод для праздника. Сразу несколько "Терминаторов" прошли по брусчатке Красной площади.БМПТ – необычная бронетехника. Это танк, которого лишили 125-миллиметрового орудия, а взамен выдали сразу две 30-миллиметровые скорострельные пушки, четыре противотанковых ракеты "Атака-Т", пару автоматических гранатометов АГ-17 и пулеметы Калашникова. Одновременно с этим "Терминатор" сохранил броню и подвижность основного боевого танка. Именно ОБТ он и будет защищать в бою от вражеской пехоты с гранатометами и легкой техники с управляемыми ракетами.И, наконец, абсолютный хит Парада Победы 2018 года – многоцелевой истребитель Су-57. В конце прошлого года эта машина получила последний компонент, которые делает ее самолетом пятого поколения, – двигатель. Все остальные элементы уже готовы.Это, например, самая современная электроника. Ее основа – радиолокационная станция с активной фазированной решеткой. Подобные РЛС работают быстрее и надежнее, чем системы предыдущего поколения. По данным из открытых источников, станция Су-57 засекает самолет на расстоянии до 400 километров. А также способна одновременно сопровождать до 60 целей и на 16 из них наводить оружие.Еще один признак истребителя пятого поколения – низкая радиолокационная заметность: фюзеляж, крыло и оперение истребителя такой формы, чтобы как можно меньше отражать излучение радаров. А оружие спрятано во внутренних отсеках Су-57. Кстати, в начале марта этого года самолет провел два дня в Сирии, где проходил испытания в боевых условиях.Что символично, открывал Парад Победы 9 мая советский средний танк Т-34-85. В свое время эта машина тоже стала прорывом в области создания бронемашин и по праву считается одним из лучших танков Второй мировой войны.