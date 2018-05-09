Две журналистки российских телеканалов (Первый канал и Россия) Валентина Соловьева и Ольга Юрьева, которых ранее выслали из Украины, попали в базу данных украинского сайта Миротворец.

В базу данных "Миротворца" как "антиукраинские" попали журналистки "Первого канала" и "России".Ранее сообщалось, что СБУ выслала Валентину Соловьеву в Россию, а Ольгу Юрьеву в Казахстан, въезд на Украину им запрещен в течение трех лет.На сайте "Миротворца" сообщается, что журналистки были направлены в Киев, чтобы подготовить сюжеты о праздновании Дня Победы на Украине. Отснятые материалы якобы требовались для дискредитации Украины в глазах мирового сообщества.Скандальный сайт "Миротворец" известен тем, что в 2016 году опубликовал данные журналистов, аккредитованных ДНР и ЛНР, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.Дунья Миятович (на тот момент представитель ОБСЕ по свободе СМИ) посчитала, что публикация ставит под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта раскритиковала и представитель МИД РФ Мария Захарова.В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе Дмитрия Киселева.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть