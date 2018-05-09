09.05.2018

2018-05-09 18:20:23

В центре столицы проходит шествие «Бессмертный полк»

В г. Москве по состоянию на 18.00 более 1 миллиона россиян принимают участие в шествии «Бессмертный полк», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Акция продолжается.