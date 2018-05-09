Президент Украины Петр Порошенко в преддверии Дня Победы продолжил запущенный несколько лет назад процесс переписывания истории и в очередной раз обвинил Россию во всех бедах своей страны. Не забыл лидер Незалежной и о потери Крыма.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко в преддверии Дня Победы продолжил запущенный нескольколет назад процесс переписывания истории и в очередной раз обвинил Россию вовсех бедах своей страны. Не забыл лидер Незалежной и о потери Крыма.В День памятии примирения, отмечаемый на Украине 8 мая, Порошенко выступил с очередной антироссийскойречью. В ней традиционно прозвучали обвинения в захвате Крыма, но, пожалуй,впервые украинский лидер замахнулся на исторические события времен ВеликойОтечественной войны, которые до этого на Украине не пытались исказить.В своей речиПорошенко несколько раз упомянул советские загранотряды, которые расстреливалине желающих идти в атаку, пишет издание "Политнавигатор". По егословам, почти миллион советских солдат были расстреляны своими."Им, какдоказали все послевоенные десятилетия, победа над Гитлером была нужна для того,чтобы покорить другие страны", – заявил президент, перечеркивая такимобразом заслуги украинцев в годы войны.Далее Порошенконабросился на "Бессмертный полк", который, по его мнению, Россия рассматриваеткак подразделение современных вооруженных сил."Его миссия – участие вгибридной войне, которую Москва ведет разными методами и не только противУкраины, но и против Европейского Союза, против Соединенных Штатов, противдругих стран и, собственно говоря, против всего мира", – отчеканилукраинский лидер.Напомним, что с 2015 года на Украине 8 мая отмечается новыйпраздник – День памяти и примирения. А с 2016 года 9 мая в Незалежной уже неДень Победы в Великой Отечественной войне, а День Победы над нацизмом во Второймировой войне.В последние годы в стране все чаще раздаются голоса оботмене празднования 9 мая. Ежегодно в этот день на улицах украинских городовнационалисты нападают на ветеранов и участников акции "Бессмертныйполк". Власти при этом бездействуют, фактически поощряя эти провокации.