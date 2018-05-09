Президент
Украины Петр Порошенко в преддверии Дня Победы продолжил запущенный несколько
лет назад процесс переписывания истории и в очередной раз обвинил Россию во
всех бедах своей страны. Не забыл лидер Незалежной и о потери Крыма.
Президент
Украины Петр Порошенко в преддверии Дня Победы продолжил запущенный несколько
лет назад процесс переписывания истории и в очередной раз обвинил Россию во
всех бедах своей страны. Не забыл лидер Незалежной и о потери Крыма.
В День памяти
и примирения, отмечаемый на Украине 8 мая, Порошенко выступил с очередной антироссийской
речью. В ней традиционно прозвучали обвинения в захвате Крыма, но, пожалуй,
впервые украинский лидер замахнулся на исторические события времен Великой
Отечественной войны, которые до этого на Украине не пытались исказить.
В своей речи
Порошенко несколько раз упомянул советские загранотряды, которые расстреливали
не желающих идти в атаку, пишет издание "Политнавигатор". По его
словам, почти миллион советских солдат были расстреляны своими.
"Им, как
доказали все послевоенные десятилетия, победа над Гитлером была нужна для того,
чтобы покорить другие страны", – заявил президент, перечеркивая таким
образом заслуги украинцев в годы войны.
Далее Порошенко
набросился на "Бессмертный полк", который, по его мнению, Россия рассматривает
как подразделение современных вооруженных сил.
"Его миссия – участие в
гибридной войне, которую Москва ведет разными методами и не только против
Украины, но и против Европейского Союза, против Соединенных Штатов, против
других стран и, собственно говоря, против всего мира", – отчеканил
украинский лидер.
Напомним, что с 2015 года на Украине 8 мая отмечается новый
праздник – День памяти и примирения. А с 2016 года 9 мая в Незалежной уже не
День Победы в Великой Отечественной войне, а День Победы над нацизмом во Второй
мировой войне.
В последние годы в стране все чаще раздаются голоса об
отмене празднования 9 мая. Ежегодно в этот день на улицах украинских городов
националисты нападают на ветеранов и участников акции "Бессмертный
полк". Власти при этом бездействуют, фактически поощряя эти провокации.