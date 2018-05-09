Самолет ВВС Соединенных Штатов RC-135U Combat Sent появился у берегов Крыма. По данным интернет-ресурсов, который следят за передвижение летательных аппаратов, разведчик поднялся в воздух с базы Суда-бей, что на острове Крит. После чего несколько часов летал вдоль юго-западного побережья полуострова.

Самолет ВВС Соединенных Штатов RC-135U Combat Sent появился у берегов Крыма. По данным интернет-ресурсов, который следят за передвижение летательных аппаратов, разведчик поднялся в воздух с базы "Суда-бей", что на острове Крит. После чего несколько часов летал вдоль юго-западного побережья полуострова, но не приближался к российской территории ближе чем на 50 километров, сообщает агентство "Интерфакс".Это не первый полет американских разведчиков у границ России с начала недели. Вчера самолет RC-135V, он же Rivet Joint, курсировал недалеко от границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.RC-135U – самолет радиоэлектронной разведки. Его аппаратура предназначена для поиска и распознавания наземных, морских и воздушных радаров. Поэтому можно предположить, что американские ВВС искали РЛС российской противовоздушной обороны, радиотехнических войск или, например, кораблей.Подобных самолетов в американских ВВС всего два. Экипаж каждого состоит из двух пилотов, штурмана, двух бортинженеров, как минимум 10 специалистов по радиоэлектронной разведке и еще 6 специалистов, которых подбирают под конкретную миссию.