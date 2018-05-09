Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в пригороде Махачкалы. Там произошло столкновение трех легковых автомобилей отечественного производства.
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в пригороде Махачкалы. Там произошло столкновение трех легковых автомобилей отечественного производства.
"Еще пять человек пострадали, среди них также двое детей", — рассказали "Интерфаксу" в Минздраве Дагестана. Трое пострадавших, двое из которых — дети, находятся в тяжелом состоянии.
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