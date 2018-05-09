В военно-спортивных состязаниях, посвященных Дню Победы, приняли участие 70 юнармейцев и воспитанников военно-спортивных клубов.

В городе Гусь-Хрустальный прошла межмуниципальная юнармейская военно-спортивная игра «Победа». В качестве судей и инструкторов на данном мероприятии выступили сотрудники и ветераны межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», представители общественного совета при ОМВД и представители ветеранских организаций города Гусь-Хрустальный.В военно-спортивных состязаниях приняли участие 70 юнармейцев и воспитанников военно-спортивных клубов в двух возрастных категориях из г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района.В течение дня ребятам предстояло преодолеть 8 видов основной соревновательной программы: строевая подготовка, эстафета, бег в составе отделения, подтягивания (отжимания), теоретическая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, снаряжение магазина и традиционная разборка - сборка автомата Калашникова.В завершение основной части соревнований в лесном массиве в районе Эстакады мальчишки и девчонки, подкрепившись гречневой кашей и сладким чаем из полевой кухни, попробовали свои силы в тактической игре с использованием страйкбольного оружия.Затем состоялось подведение итогов и церемония награждения.