В столице Афганистана прогремел взрыв. Инцидент произошел рядом с полицейским участком в районе Дашт-э-Барчи. По данным полиции, есть жертвы.

В столице Афганистана прогремел взрыв. Инцидент произошел рядом с полицейским участком в районе Дашт-э-Барчи. По данным полиции, есть жертвы, сообщает Aljazeera.Стражи порядка заявили, что в настоящий момент идут столкновения между сотрудниками сил безопасности и боевиками. Правоохранительные органы оцепили район.Помимо этого инцидента, в центре Кабула прогремели еще два взрыва.