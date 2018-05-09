В центре Киева украинские националисты облили зеленкой
и фекалиями главу Российского центра науки и культуры Константина Воробьева.
Инцидент произошел, когда чиновник выходил из подъезда своего дома.
В центре Киева украинские националисты облили зеленкой
и фекалиями главу Российского центра науки и культуры Константина Воробьева.
Инцидент произошел, когда чиновник выходил из подъезда своего дома.
Воробьев
собирался побывать на месте встречи ветеранов и возложить цветы к Вечному огню и к памятнику
Николаю Ватутину. На выходе из подъезда на него напали радикалы и, после того,
как облили чиновника зеленкой и нечистотами, пообещали учинить в следующий раз
более серьезную расправу.
В интервью
РИА Новости Воробьев подчеркнул, что ранее за ним была установлена слежка.
Известно, что 9 мая в День Победы украинский суд разрешил националистам патрулировать улицы
в Киеве.
И это
патрулирование уже привело к печальным последствиям. В центре украинской
столицы радикалы подрались с участниками акции "Бессмертный
полк". Все произошло возле рамок металлоискателей около станции метро
"Арсенальная".
В ряды
участников акции проникли националисты, которые начали петь гимн Украины. Позже
в толпе началась драка, сообщается, как минимум, об одном пострадавшем.
Акция
"Бессмертный полк" проходит ежегодно по всему миру, в том
числе на Украине. В последние годы из многих городов Незалежной в этот
день приходят сообщения о стычках националистов с участниками акции.
А во Львове
8 мая националисты разрисовали ограду Монумента славы, воздвигнутого в память
о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне. В
конце апреля стало известно, что городские власти приготовились сносить памятник.
Напомним,
что с 2015 года на Украине 8 мая отмечается новый праздник – День памяти и
примирения. А с 2016 года 9 мая в Незалежной уже не День Победы в Великой
Отечественной войне, а День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В
преддверии праздника украинские политики все чаще говорят об отмене
празднования 9 мая.