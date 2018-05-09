В центре Киева украинские националисты облили зеленкой и фекалиями главу Российского центра науки и культуры Константина Воробьева. Инцидент произошел, когда чиновник выходил из подъезда своего дома.

В центре Киева украинские националисты облили зеленкойи фекалиями главу Российского центра науки и культуры Константина Воробьева.Инцидент произошел, когда чиновник выходил из подъезда своего дома.Воробьевсобирался побывать на месте встречи ветеранов и возложить цветы к Вечному огню и к памятникуНиколаю Ватутину. На выходе из подъезда на него напали радикалы и, после того,как облили чиновника зеленкой и нечистотами, пообещали учинить в следующий разболее серьезную расправу.В интервьюРИА Новости Воробьев подчеркнул, что ранее за ним была установлена слежка.Известно, что 9 мая в День Победы украинский суд разрешил националистам патрулировать улицыв Киеве.И этопатрулирование уже привело к печальным последствиям. В центре украинскойстолицы радикалы подрались с участниками акции "Бессмертныйполк". Все произошло возле рамок металлоискателей около станции метро"Арсенальная".В рядыучастников акции проникли националисты, которые начали петь гимн Украины. Позжев толпе началась драка, сообщается, как минимум, об одном пострадавшем.Акция"Бессмертный полк" проходит ежегодно по всему миру, в томчисле на Украине. В последние годы из многих городов Незалежной в этотдень приходят сообщения о стычках националистов с участниками акции.А во Львове8 мая националисты разрисовали ограду Монумента славы, воздвигнутого в памятьо победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне. Вконце апреля стало известно, что городские власти приготовились сносить памятник.Напомним,что с 2015 года на Украине 8 мая отмечается новый праздник – День памяти ипримирения. А с 2016 года 9 мая в Незалежной уже не День Победы в ВеликойОтечественной войне, а День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Впреддверии праздника украинские политики все чаще говорят об отменепразднования 9 мая.