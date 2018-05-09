Накануне на участке автодороги «Сенинские дворики – Ковров – Шуя» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних велосипедистов.

Накануне на участке автодороги «Сенинские дворики – Ковров – Шуя» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних велосипедистов.По предварительной информации, 36-летний житель поселка Малыгино Ковровского района, управляя кроссовером «Ниссан Кашкай», допустил наезд на двоих жителей города Коврова 2002 года рождения, которые осуществляли движение по проезжей части дороги на велосипедах в сторону деревни Ручей.В результате происшествия подростки получили различные травмы и были госпитализированы. У одного из них медицинские работники диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ссадину локтевого сустава, второй получил перелом ключицы.По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.