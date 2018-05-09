09.05.2018

2018-05-09 15:35:28

В Москве автобус протаранил столб

В поселке Кленово в Новой Москве днем 9 мая произошла авария. Автобус врезался в столб.



Информации о пострадавших нет. Случился разрыв топлива. Обстоятельства ДТП устанавливаются, передает РЕН ТВ.