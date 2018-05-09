Начиная со среды 9 мая и до предстоящих выходных, в Московском регионе синоптики прогнозируют ночные заморозки, сообщает портал Метеоновости.

Начиная со среды 9 мая и до предстоящих выходных, в Московском регионе синоптики прогнозируют ночные заморозки, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".Отмечается, что в среду днем в центре России заметно похолодало. На метеостанции ВДНХ в столице термометр показывал в 15 часов 17,8 градусов тепла, тогда как во вторник в Москве была по-настоящему летняя погода.В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, похолодает еще больше. Причем в условиях антициклона по ночам будет ясно, а значит, воздух будет дополнительно охлаждаться. Как ожидается, предстоящей ночью в столичном регионе будет около 0 градусов, а на востоке Подмосковья – до минус 2 градусов. Такая же погода ожидается во Владимирской, Ярославской и Костромской областях.