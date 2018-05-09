Старт прохода военной техники состоится после выступления Верховного главнокомандующего, президента РФ В.В. Путина. Принимает парад Министр обороны, генерал армии С.К.Шойгу.
В параде 2018 года примут участие более 12,8 военнослужащих, курсантов военно-учебных заведений, воспитанников суворовских, нахимовских и кадетских училищ, они пройдут в составе 33 пеших парадных расчетов.
Из новинок техники, ожидается, что на параде будут продемонстрирована арктическая военная техника. Также над Красной площадью впервые пролетят отечественные истребители 5 поколения Су-57, а также МИГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал, аналогов которому нет в мире.
Также зрители парада увидят новейших роботов-саперов, которые были опробованы в Сирии и других горячих точках.
Принимает парад Министр обороны, генерал армии С.К.Шойгу.
В параде 2018 года примут участие более 12,8 военнослужащих, курсантов военно-учебных заведений, воспитанников суворовских, нахимовских и кадетских училищ, они пройдут в составе 33 пеших парадных расчетов.
Из новинок техники, ожидается, что на параде будут продемонстрирована арктическая военная техника. Также над Красной площадью впервые пролетят отечественные истребители 5 поколения Су-57, а также МИГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал, аналогов которому нет в мире.
Также зрители парада увидят новейших роботов-саперов, которые были опробованы в Сирии и других горячих точках.