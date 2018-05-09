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<a href="http://33live.ru/novosti/09-05-2018-v-moskve-startoval-parad-priurochennyj-k-73-j-godovshhine-pobedy-9-maya.html" target="_blank">В Москве стартовал парад, приуроченный к 73-й годовщине Победы 9 мая</a> - Старт прохода военной техники состоится после выступления Верховного главнокомандующего, президента РФ В.В. Путина. Принимает парад Министр обороны, генерал армии С.К.Шойгу. В параде 2018 года примут участие более 12,8 военнослужащих, курсантов военно-учебных заведений, воспитанников суворовских, нахимовских и кадетских училищ, они пройдут в составе 33 пеших парадных расчетов. Из новинок техники, ожидается, что на параде будут продемонстрирована арктическая военная техника. Также над Красной площадью впервые пролетят отечественные истребители 5 поколения Су-57, а также МИГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал, аналогов которому нет в мире. Также зрители парада увидят новейших роботов-саперов, которые были опробованы в Сирии и других горячих точках.