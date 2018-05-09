Сотрудники полиции останавливали на улицах города случайных участников дорожного движения, чтобы поздравить и вручить каждому георгиевскую ленточку как символ Победы...

В день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве поздравили жителей Троицкого и Новомосковского административных округов и гостей столицы, а также коллег по службе, проведя патриотическую акцию, приуроченную к знаменательному для всей страны празднику.В рамках проведения мероприятия сотрудники полиции останавливали на улицах города случайных участников дорожного движения, чтобы поздравить и вручить каждому георгиевскую ленточку как символ Победы и дань памяти тем, кто пал во имя мира и спокойствия; как символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Не остались без праздничного подарка и маленькие участники дорожного движения, им полицейские с радостью вручали памятные сувениры и воздушные шары с символикой праздника. А один из юных гостей столицы тоже преподнес сотрудникам Управления праздничный подарок, прочитав стихотворение о Дне Победы.Все участники дорожного движения, и юные, и старшего поколения, положительно и радостно отнеслись к акции, в это праздничное утро в адрес сотрудников полиции звучали добрые слова благодарности и поздравления с Днем Великой Победы!Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79