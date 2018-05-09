Шествие Бессмертный полк в День Победы побило в Москве собственный рекорд, собрав более 1 миллиона участников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что это данные по состоянию на 18 часов. Акция продолжается.

Шествие "Бессмертный полк" в День Победы побило в Москве собственный рекорд, собрав более 1 миллиона участников, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Она отметила, что это данные по состоянию на 18 часов. Акция продолжается.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, который принял участие в акции "Бессмертный полк", сделал прогноз: по его словам, в этом году в столице будет поставлен рекорд – в "Бессмертном полку" пройдут около миллиона человек.В акции в четвертый раз принял участие президент России Владимир Путин. Вместе с ним во всех праздничных мероприятиях участвуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.В прошлом году, по данным МВД, акция собрала в российской столице 850 тысяч человек.