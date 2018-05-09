В мероприятии приняли участие ветераны органов внутренних дел, руководящий и личный состав Управления, члены Общественного совета при УВД по ТиНАО, школьники и другие гости...

Сотрудники полиции Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам, ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета при УВД по ТиНАО приняли участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 73-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Торжественный митинг и праздничной концерт состоялись на территории межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» г. Москвы у мемориала «Сотрудникам московской милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В мероприятии приняли участие ветераны органов внутренних дел, руководящий и личный состав Управления, члены Общественного совета при УВД по ТиНАО, школьники, а также приглашенные гости.Открыл праздничное мероприятие начальник МО МВД России «Троицкий» г. Москвы полковник полиции Алексей Николаевич Ломанчук. Под звуки музыки военных лет он выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, труженикам тыла, а также всем тем, кто в страшные годы войны и лишений выполнял свой героический долг на благо мирной жизни будущего поколения. «Сегодня мы чтим память наших дедушек и бабушек, благодаря которым мы можем спокойно служить на благо нашей страны, радоваться жизни и воспитывать детей», – подчеркнул Алексей Николаевич. К поздравительной речи начальника межмуниципального отдела присоединился также руководящий и личный состав Управления.Продолжил праздничную программу победитель муниципального Фестиваля-конкурса «Победная весна» Егор Васильев. Под тихий музыкальный аккомпанемент песен военных лет он прочитал знаменитое стихотворение Эдуарда Асадова «Солдат».В завершение мероприятия сотрудники УВД по ТиНАО возложили цветы к памятнику «Сотрудникам московской милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Примите от лица руководящего и личного состава Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам наши самые теплые поздравления и пожелания вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и благополучия! Спасибо вам за наше мирное небо!Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79