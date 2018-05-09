В мероприятии приняли участие ветераны органов внутренних дел, руководящий и личный состав Управления, члены Общественного совета при УВД по ТиНАО, школьники и другие гости...
Сотрудники полиции Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам, ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета при УВД по ТиНАО приняли участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 73-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Торжественный митинг и праздничной концерт состоялись на территории межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» г. Москвы у мемориала «Сотрудникам московской милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В мероприятии приняли участие ветераны органов внутренних дел, руководящий и личный состав Управления, члены Общественного совета при УВД по ТиНАО, школьники, а также приглашенные гости.
Открыл праздничное мероприятие начальник МО МВД России «Троицкий» г. Москвы полковник полиции Алексей Николаевич Ломанчук. Под звуки музыки военных лет он выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, труженикам тыла, а также всем тем, кто в страшные годы войны и лишений выполнял свой героический долг на благо мирной жизни будущего поколения. «Сегодня мы чтим память наших дедушек и бабушек, благодаря которым мы можем спокойно служить на благо нашей страны, радоваться жизни и воспитывать детей», – подчеркнул Алексей Николаевич. К поздравительной речи начальника межмуниципального отдела присоединился также руководящий и личный состав Управления.
Продолжил праздничную программу победитель муниципального Фестиваля-конкурса «Победная весна» Егор Васильев. Под тихий музыкальный аккомпанемент песен военных лет он прочитал знаменитое стихотворение Эдуарда Асадова «Солдат».
В завершение мероприятия сотрудники УВД по ТиНАО возложили цветы к памятнику «Сотрудникам московской милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Примите от лица руководящего и личного состава Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам наши самые теплые поздравления и пожелания вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и благополучия! Спасибо вам за наше мирное небо!
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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