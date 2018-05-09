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<a href="http://33live.ru/novosti/09-05-2018-vozdushnyj-parad-v-nebo-nad-moskvoj-podnyalis-75-samoletov-i-vertoletov.html" target="_blank">Воздушный парад: в небо над Москвой поднялись 75 самолетов и вертолетов</a> - 75 самолетов и вертолетов поднялись сегодня в небо над Москвой в честь Парада Победы. В этом году впервые в параде участвуют два новейших истребителя-перехватчика МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами Кинжал для преодоления противоракетной обороны.