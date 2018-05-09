Российская сборная по хоккею в День Победы посетила памятник советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Руководство ФХР, тренерский штаб и хоккеисты возложили цветы к монументу на торжественной церемонии, которая прошла 9 мая на городском кладбище Копенгагена Биспебьерг.

Российская сборная по хоккею в День Победы посетила памятник советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Руководство ФХР, тренерский штаб и хоккеисты возложили цветы к монументу на торжественной церемонии, которая прошла 9 мая на городском кладбище Копенгагена Биспебьерг.Кроме того, в памятном мероприятии приняли участие посол РФ в Дании Михаил Ванин, военный атташе посольства РФ Игорь Колодин, болельщики российской сборной, а также ветераны датского сопротивления, сообщает официальный сайт ФХР.9 мая в #ДеньПобеды национальная сборная России, выступающая на чемпионате мира в Дании, возложила цветы к памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны https://t.co/qAy7afshgb pic.twitter.com/c2K5RUkPtf— Хоккей России (@russiahockey) 9 мая 2018 г.