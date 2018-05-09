Президент Чехии Милош Земан 9 мая посетил прием в посольстве РФ в Праге, где почтил память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Земан выступил перед сотрудниками дипмиссии и приглашенными гостями. В своей речи он, в частности, призвал к отмене антироссийских санкций.

Президент Чехии Милош Земан 9 мая посетил прием в посольстве РФ в Праге, где почтил память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.Глава государства выступил перед сотрудниками дипмиссии и приглашенными гостями. В своей речи он, в частности, призвал к отмене антироссийских санкций. Земан напомнил, что он, а также премьер, спикер Сената (верхней палаты) чешского парламента и предприниматели высказывались против санкций. Президент выразил надежду на то, что публичные высказывания высших представителей страны "мы превратим в официальную инициативу Чехии в рамках Евросоюза", передает ТАСС.Чешский лидер также приветствовал предстоящий в начале июня запуск российско-чешского дискуссионного форума историков и политологов. Это идея была поддержана президентами РФ и Чехии. Земан выразил надежду, что благодаря работе форума удастся рассекретить документы, касающиеся вступления войск государств – членов Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.До приема в российском посольстве на мемориальном участке советских воинов-освободителей на Ольшанском кладбище в Праге торжественно почтили память красноармейцев, погибших при освобождении чешской столицы. Там захоронен покоится прах 437 человек. В церемонии приняли участие спикер нижней палаты парламента Чехии Радек Вондрачек, представители политических партий, общественных организаций и государственных учреждений страны. Венки и цветы принесли ветераны, студенты и школьники, соотечественники, сотрудники посольств РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана.В Москве 9 мая венки у Вечного огня и Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду возложили президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Сербии Александр Вучич. Лидеры трех стран почтили память погибших минутой молчания.