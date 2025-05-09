По его словам, в области помнят и чтят память ветеранов и тружеников тыла.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил жителей региона с 80-летиев Великой Победы. Он напомнил, что с Владимирщины на фронт ушли более 300 тыс. бойцов, почти половина из них не смогла вернуться домой. Более 100 наших земляков стали Героями Советского Союза, а 20 фронтовиков — полными кавалерами Ордены Славы.Кроме того, Александр Авдеев также напомнил, что город Ковров Владимирской области носит звание Города воинской славы, а Владимир — города трудовой доблести.«В нашей области помнят и чтят память ветеранов и тружеников тыла», — подчеркнул губернатор.По его словам, уже в этом году во Владимире откроется памятная стела, будут отремонтированы воинские памятники и мемориалы по всему региону.«Слава победителей нацизма будет жить всегда. Мы сегодня делаем все, чтобы помочь нашим бойцам, которые повторяют подвиг своих предков в зоне СВО. Поздравляю всех с юбилеем Великой Победы! Мы с вами должны быть достойными наследниками. Желаю новой победы, мира и, конечно, благополучия всем семьям нашей области и страны», — заключил Александр Авдеев.