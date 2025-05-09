В майском кинокалендаре онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) традиционно важный блок премьер приурочен к Дню Победы. Военно-приключенческие сериалы как

В майском кинокалендаре онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) традиционно важный блок премьер приурочен к Дню Победы. Военно-приключенческие сериалы как всегда в этот месяц становятся лидерами зрительского интереса. Но в майские праздники также традиционно начинается сезон дач и пикников, и под семейные и дружеские посиделки с шашлыками Wink.ru также предложит правильное кино и сериалы,