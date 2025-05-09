В условиях нестабильной мировой экономики всё больше инвесторов обращают внимание на венчурные модели с умеренным риском и возможностью коллективного участия.

Одним из ярких представителей этого сегмента стал инвестиционный фонд «Венчур-500», основанный Михаилом Самойловым — известным инвестором и аналитиком с более чем 15-летним опытом.Под управлением Самойлова фонд аккумулирует средства тысяч частных инвесторов и направляет их в перспективные digital-проекты, инфраструктуру блокчейн-технологий и автоматизированные системы распределения капитала. Важно отметить, что модель фонда ориентирована на массового инвестора: входной порог остаётся доступным, а распределение прибыли — прозрачным и регулярным.Самойлов отмечает: «Мы строим структуру, в которую инвестируют не на эмоциях, а по расчёту. Надёжность, доступность и долгосрочная стратегия — вот три кита нашего подхода».На сегодняшний день «Венчур-500» активно расширяет свою географию: к СНГ и Восточной Европе добавляются рынки Азии и Ближнего Востока. Сильной стороной фонда остаётся внутренняя аналитика, которая исключает случайные или импульсивные вложения.