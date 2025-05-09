Утром в столице Владимирской области состоялся торжественный митинг на площади Победы. Продолжая традиции «Бессмертного полка», люди принесли портреты своих родных – героев Великой ..

Утром в столице Владимирской области состоялся торжественный митинг на площади Победы. Продолжая традиции «Бессмертного полка», люди принесли портреты своих родных – героев Великой Отечественной войны.В парадном шествии приняли участие пешие расчеты военнослужащих, представителей силовых структур, кадетов, а также механизированная колонна, состоящая из боевой и специальной военной техники. Кульминацией митинга стало проникновенное театрализованное представление, посвященное «голосу Победы» – нашему земляку, легендарному диктору Юрию Левитану.Торжества в честь Дня Победы развернулись на нескольких площадках Владимира, включая сквер «Патриот», улицу Георгиевскую, дворик областного Центра классической музыки, Никитский бульвар, Лыбедскую магистраль, мемориал на Князь-Владимирском кладбище и городские парки. На площади Победы в течение всего дня звучат любимые песни военных лет и трогательные стихи, посвященные нашей Родине и её героическим защитникам.