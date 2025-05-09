Ветерана пригласили на торжественный митинг и военный парад.

Ветеран Василий Михайлович Герзель окончил по первому разряду Одесское артиллерийское училище особой мощности. Большая часть его воинской службы связана с Ракетными войсками стратегического назначения. Он принимал участие в уникальной военно-стратегической секретной операции «Анадырь». С 1968 года проходил службу на ракетном полигоне «Капустин Яр», где в то время велась разработка ракеты «Тополь». В 1974 году был переведен во Владимирскую 27-ю ракетную армию. В 1982 году ушел в отставку в звании подполковника.В знак глубокого уважения и признания неоценимого вклада в Великую Победу, Василий Герзель был приглашен на торжественный митинг и впечатляющий военный парад, посвященные 80-летнему юбилею этого знаменательного события.Василий Михайлович был глубоко тронут величием и торжественностью праздничного парада, ощутив неразрывную связь с героическим прошлым своей страны.«От всей души поздравляю жителей Владимира и участников праздничного парада с самым священным и значимым днем в истории нашей страны — с Днем Великой Победы! Пусть этот день будет наполнен гордостью за подвиг предков, верой в светлое будущее и неиссякаемой любовью к нашей Родине», — прокомментировал ветеран Василий Герзель.