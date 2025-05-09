Мероприятие по традиции прошло у мемориала врачам, медсёстрам и санитарам.

Владимирские врачи почтили память военных медиков, сообщает Минздрав региона. Мероприятие по традиции прошло у мемориала врачам, медсёстрам и санитарам, которые ценой своих жизней спасали раненых в годы Великой Отечественной войны.Для справки, закладной камень в честь военных медиков был установлен в 2015 году у регионального Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Место, к слову, выбрали неслучайно — в годы войны там находился один из госпиталей.По словам заместителя министра здравоохранения Владимирской области Нелли Зиновьевой, военные медики каждого второго раненного бойца возвращали в строй.Участники памятной церемонии возложили цветы к мемориалу военным медикам. А студенты владимирского филиала ПИМУ и коллеги из Областного центра спортивной медицины прочли стихи, а также исполнили песни о подвиге советского народа.