На площади Победы прошел торжественный митинг и военный парад.

Сегодня, 9 мая, в День 80-летия Великой Победы, сотни жителей Владимира собрались на площади Победы, чтобы с благодарностью вспомнить своих родных и близких, отдавших жизни за мир, и почтить светлую память бессмертных героев.Семья одной из участниц праздничного мероприятия — это живая летопись нескольких поколений преданных защитников Отечества. Ее прадеды и прапрадеды были военными офицерами. Мама посвятила большую часть своей жизни службе в ракетной армии Владимирской области. Дедушки — доблестные офицеры, которые прошли через Великую Отечественную войну, не раз доказывая свою отвагу. Свекор также был военным офицером, а супруг рассказчицы продолжил семейную традицию, посвятив себя службе в ракетной армии.«И сегодня, мой сын, военнослужащий ракетной армии, с гордостью участвовал в параде, посвященном 80-летию Великой Победы. Со слезами на глазах, с переполняющей сердце радостью и безграничной гордостью мы смотрели на это торжественное событие, глубоко сопереживая и соучаствуя. Для нас это не просто парад или формальная дата. Это неотъемлемая часть нашей жизни, значительная часть жизни всей нашей семьи, пропитанная духом патриотизма и верности долгу», — поделилась участница парада Победы.