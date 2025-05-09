Митинг прошел у мемориала с Вечным огнем на Площади Победы.

Сегодня, 9 мая 2025 года, во Владимире проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Владимирцы собрались на площади Победы за час до парада . У мемориала с Вечным огнем собрались ветераны, участники СВО и первые лица региона.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев дал старт торжественному митингу, посвященному памяти бессмертного подвига героев Великой Отечественной войны, после чего начался величественный парад, наполненный гордостью и уважением к защитникам Родины.«Земляки, поздравляю вас с 80-летием Победы. Слава Российской армии! Слава Российскому солдату! Счастья и мира Российским семьям! Победа будет за нами!», — торжественно заключил Александр Авдеев.