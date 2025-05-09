Участие в нём приняли тысячи горожан, а также фронтовики, труженики тыла и ветераны СВО.

Во Владимире прошёл торжественный митинг с возложением цветов к Вечному огню, а также парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Участие в нём приняли тысячи горожан, фронтовики, труженики тыла и ветераны СВО.На площади выстроились парадные расчеты родов войск, а также специальных служб.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, выступая перед участниками парада, напомнил, что 2025 год — особенный. Он объявлен Годом защитника Отечества. А 9 мая вся страна отмечает 80-летие Великой Победы.«Наши солдаты разрушили планы фашистов на мировое господство, дошли до Берлина, освобождая по пути многочисленные города и сёла, — сказал губернатор, напомнив, что в числе этих солдат были и владимирцы. — Около 300 тыс. наших земляков ушли на фронт. Участвовали в кровавой битве под Москвой, под Сталинградом, в других сражениях. Память о тех, кто погиб, защищая страну, всегда будет жить в наших сердцах».Добавим, что шествие «Бессмертный полк» в этом году решили не проводить. Но многие участники памятного мероприятия принесли с собой портреты родственников-фронтовиков.Видео с парада можно .Ранее, напомним, глава региона Александр Авдеев .