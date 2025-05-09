Вечером выходного предпраздничного дня во Владимире случился пожар в кафе. «Грильмания» загорелась 8 мая в 22:26, сообщили в МЧС области. Кафе располагается в доме №7 на улице Девической. Как

Вечером выходного предпраздничного дня во Владимире случился пожар в кафе. «Грильмания» загорелась 8 мая в 22:26, сообщили в МЧС области. Кафе располагается в доме №7 на улице Девической. Как только начался пожар, персонал быстро эвакуировал гостей. Уже после этого на место прибыли 19 спасателей и 6 единиц техники. Площадь, пораженная огнем, оказалась небольшой – 4