Во Владимире на площади Победы состоялся военный парад, приуроченные к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Военный парад открылся торжественным выносом ..

Во Владимире на площади Победы состоялся военный парад, приуроченные к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.Военный парад открылся торжественным выносом Государственного Флага Российской Федерации и Знамени Победы курсантами Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказания – Кириллом Перевозниковым и Ильей Майоровым. Возглавлял знаменную группу офицер этого же института, старший лейтенант внутренней службы Евгений Борисов.Командовал парадом начальник штаба 27 гвардейской ракетной Витебской Краснознаменной армии гвардии генерал-майор Сергей Савельев, а принимал - начальник Владимирского территориального гарнизона, командующий 27 гвардейской ракетной Витебской Краснознаменной армией гвардии генерал-лейтенант Олег Глазунов.В парадном строю перед жителями Владимира прошли расчеты управления ракетной армии, центра обеспечения управления армии, смешанной авиационной эскадрильи, центра подготовки специалистов расчетов радиотехнических войск военно-космической академии, УМВД, МЧС, УФСИН, ВЮИ, кадетов, Юнармии, РАНХиГС, роты почетного караула Владимирского юридического института. Завершил парадное шествие оркестр Владимирского гарнизона.Во второй части мероприятия зрители увидели механизированную колонну, состоящую из 9 единиц боевой и специальной военной техники, часть которой прибыла из Ивановской области.