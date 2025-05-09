Во Владимире на площади Победы состоялся военный парад, приуроченные к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Военный парад открылся торжественным выносом ..
Во Владимире на площади Победы состоялся военный парад, приуроченные к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Военный парад открылся торжественным выносом Государственного Флага Российской Федерации и Знамени Победы курсантами Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказания – Кириллом Перевозниковым и Ильей Майоровым. Возглавлял знаменную группу офицер этого же института, старший лейтенант внутренней службы Евгений Борисов.
Командовал парадом начальник штаба 27 гвардейской ракетной Витебской Краснознаменной армии гвардии генерал-майор Сергей Савельев, а принимал - начальник Владимирского территориального гарнизона, командующий 27 гвардейской ракетной Витебской Краснознаменной армией гвардии генерал-лейтенант Олег Глазунов.
В парадном строю перед жителями Владимира прошли расчеты управления ракетной армии, центра обеспечения управления армии, смешанной авиационной эскадрильи, центра подготовки специалистов расчетов радиотехнических войск военно-космической академии, УМВД, МЧС, УФСИН, ВЮИ, кадетов, Юнармии, РАНХиГС, роты почетного караула Владимирского юридического института. Завершил парадное шествие оркестр Владимирского гарнизона.
Во второй части мероприятия зрители увидели механизированную колонну, состоящую из 9 единиц боевой и специальной военной техники, часть которой прибыла из Ивановской области.