Звезда сериала Папины дочки Екатерина Старшова устроила шуточную
фотосессию. Поклонники юмора не поняли и принялись поздравлять артистку со скорым материнством.
Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова устроила шуточную
фотосессию. Поклонники юмора не поняли и принялись поздравлять артистку со скорым материнством.
В своем Instagram 16-летняя Екатерина опубликовала снимок с
прогулки. Девушка запечатлена в синей куртке и джинсах, а из-под одежды у нее выпирает огромный живот.
"Ждите новый выпуск телепрограммы "Беременна в 16" 😂", – написала Старшова ниже.
Пользователи Сети не сразу поняли в чем соль шутки и принялись поздравлять барышню
с интересным положением. "Поздравляю! Это такая радость!! Кто папочка (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты че реально беременна?", "😂💗💗💗Катя напугала)", "Екатерина, вы больше так
не пугайте нас!", "Люди пойдумайте пять дней назад она выставляла фото
без живота , а теперь беременная ?!","Это правда???😱😵😵😵😨", – рассуждали интернет-обыватели.
Отметим, что в Сети
то и дело появляются сплетни о беременности артистки. Звезду сериала
очень злят эти слухи, она даже разок ответила недоброжелателям в очень грубой
форме.
Добавим, что в этом году
Екатерина завершила обучение в школе. Девушка окончила учебное заведение экстерном и теперь собирается
поступать в вуз. Старшова мечтает связать свою жизнь с медициной, также артистка с
детства занимается фигурным катанием и, нужно сказать, добилась серьезных
успехов на этом поприще. Профессионально
заниматься актерским ремеслом барышня не планирует. Кстати, для выпускного
вечера она выбрала платье голубого цвета с пышной юбкой из тюля и аккуратным
декольте.