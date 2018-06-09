Звезда сериала Папины дочки Екатерина Старшова устроила шуточную фотосессию. Поклонники юмора не поняли и принялись поздравлять артистку со скорым материнством.

Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова устроила шуточнуюфотосессию. Поклонники юмора не поняли и принялись поздравлять артистку со скорым материнством.В своем Instagram 16-летняя Екатерина опубликовала снимок спрогулки. Девушка запечатлена в синей куртке и джинсах, а из-под одежды у нее выпирает огромный живот."Ждите новый выпуск телепрограммы "Беременна в 16" 😂", – написала Старшова ниже.Пользователи Сети не сразу поняли в чем соль шутки и принялись поздравлять барышнюс интересным положением. "Поздравляю! Это такая радость!! Кто папочка (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты че реально беременна?", "😂💗💗💗Катя напугала)", "Екатерина, вы больше такне пугайте нас!", "Люди пойдумайте пять дней назад она выставляла фотобез живота , а теперь беременная ?!","Это правда???😱😵😵😵😨", – рассуждали интернет-обыватели.Отметим, что в Сетито и дело появляются сплетни о беременности артистки. Звезду сериалаочень злят эти слухи, она даже разок ответила недоброжелателям в очень грубойформе.Добавим, что в этом годуЕкатерина завершила обучение в школе. Девушка окончила учебное заведение экстерном и теперь собираетсяпоступать в вуз. Старшова мечтает связать свою жизнь с медициной, также артистка сдетства занимается фигурным катанием и, нужно сказать, добилась серьезныхуспехов на этом поприще. Профессиональнозаниматься актерским ремеслом барышня не планирует. Кстати, для выпускноговечера она выбрала платье голубого цвета с пышной юбкой из тюля и аккуратнымдекольте.