Следственный комитет передал уголовное дело

Следственный комитет передал уголовное делоВо Владимире 19-летнего юношу осудят за интимные отношения с 14-летней школьницей. Сейчас девочка беременна. Она встала на учет в женской консультации в апреле этого года.По версии следствия, молодые люди познакомились в 2017 году. Между ними завязались отношения. В результате юноша склонил несовершеннолетнюю к сексу. Когда девочка забеременела, об отношениях стало известно родителям.Сейчас уголовное дело передано в суд. Молодой человек полностью признал свою вину. Ему может грозить реальный срок - до четырех лет.