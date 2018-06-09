В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс Россия всегда со мной. Авиакомпания предлагает своим пассажирам сделать снимки с российским флагом и разместить их в социальных сетях ВКонтакте и англоязычном Facebook.

В День России, 12 июня, "Аэрофлот" проведет традиционный фотоконкурс "Россия всегда со мной". Авиакомпания предлагает своим пассажирам сделать снимки с российскими флагами, которые будут раздаваться на рейсах, вылетающих в этот день из Москвы. Конкурс стартует в социальных сетях "ВКонтакте" и англоязычном Facebook.Участникам сообщества "ВКонтакте" предлагается размещать на своих страничках фото с российским флагом сразу после прибытия в пункт назначения. Снимки могут быть сделаны на борту самолета, на перроне, на фоне самолета "Аэрофлота" или в пункте прибытия на фоне достопримечательностей. Фотографии должны сопровождаться хештегами: #россиясомной #аэрофлот #aeroflot.Пользователям англоязычного Facebook предлагается сделать фото с флагом России в той точке мира, где они находятся. Флаг можно получить на одном из рейсов "Аэрофлота", который вылетает из Москвы, или же использовать российский триколор, купив его по месту нахождения. Выбор места проведения фотосъемки — такой же. В англоязычном Facebook фотографии следует размещать в комментариях под постом с анонсом конкурса.Площадкой проведения творческого конкурса "Россия всегда со мной" фактически станет весь мир. Никаких жестких критериев к снимкам не предъявляется. Это могут быть и селфи, и обычные фотографии. Главное условие — фотография должна быть авторской, а в кадре должен присутствовать флаг России, которая в этот день отмечает свой государственный праздник.Прием конкурсных фотографий прекращается 12 июня в 23 часа 59 минут по московскому времени. Голосование за лучшую фотографию будет идти до 15:00 13 июня. В 16:00 будут подведены итоги конкурса.Победители и призеры конкурса на самую лучшую праздничную фотографию получат в качестве награды модели самолетов, которые входят в парк воздушных судов "Аэрофлота" — самый молодой среди крупнейших авиакомпаний мира с активным флотом более 100 машин.Победителями станут шесть человек. Им будут вручены большие точные копии самолетов "Аэрофлота" в масштабе 1:100. Еще шесть человек разделят второе место. Призом для них станут точные копии воздушных судов в масштабе 1:144. Это будут модели в юбилейной ливрее, которая создана специально к 95-летию "Аэрофлота" по мотивам русской национальной росписи в бело-синих тонах.Всего для проведения праздничного мероприятия заказано 50 тысяч флажков — именно столько пассажиров "Аэрофлота" планируют отправиться в этот праздничный день в путешествие из аэропорта Шереметьево.С подробными правилами участия можно ознакомиться в группах "Аэрофлота" в указанных социальных сетях.