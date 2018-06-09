Многочисленные поклонники буквально завалили Ксению Алферову вопросами, куда пропал ее супруг, актер Егор Бероев. В последнее время, по их мнению, актриса выкладывает фото в соцсетях, на которых запечатлена одна, и это обстоятельство всерьез обеспокоило фанатов пары, некоторые из которых и вовсе пришли к выводу, что Ксения и Егор расстались.

Многочисленные поклонники буквально завалили Ксению Алферову вопросами, куда пропал ее супруг, актер Егор Бероев. В последнее время, по их мнению, актриса выкладывает фото в соцсетях, на которых запечатлена одна, и это обстоятельство всерьез обеспокоило фанатов пары, некоторые из которых и вовсе пришли к выводу, что Ксения и Егор расстались.Ксения Алферова и Егор Бероев считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Актеры в браке более 15 лет, у них есть дочь Евдокия. Многочисленные поклонники внимательно следят за парой в социальных сетях.Особо наблюдательные фанаты отметили в комментариях, что в последнее время Алферова публикует фото и видео, на которых запечатлена в гордом одиночестве. Пользователи Сети буквально завалили артистку вопросами, куда пропал Егор Бероев. Дошло до того, что обеспокоившиеся фанаты высказали мнение, будто Ксения и Егор расстались.По всей видимости, волнение и разговоры достигли того уровня нервозности, что Алферова не смогла промолчать. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная актриса решила прояснить ситуацию, чтобы избежать различных инсинуаций и просто успокоить поклонников. Ксения опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с мужем."Ладно, так уж и быть! По заявкам отдыхающих!!! Ваши вопросы :" где муж?" достигли апогея! Вот он!!!!!)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Алферова. Поклонники облегченно вздохнули. "О, я его очень обожаю, это мой любимый актер!!! И Ксюша, естественно, самая замечательная!!! Вы просто созданы друг для друга!!! Счастья вам безграничного!!! Вы для меня, как бальзам на душу)))", "Идеальная пара вот про таких надо писать и показывать по телевизору, чтобы остальные брали пример, а то показывают старых маразматиков которые женятся на молодых и после этих программ начинаешь ненавидеть любимого артиста. А Вам дорогие пожеланию огромного счастья и храни Вас Господь", – высказались восхищенные фанаты.