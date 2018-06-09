Бронетранспортер Stryker вооруженных сил США съехал с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло ночью на центральной улице литовского города Казлу Руда. Один военнослужащий американской армии получил легкую травму бедра.

Бронетранспортер Stryker вооруженных сил США съехал с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло ночью на центральной улице литовского города Казлу Руда. Один военнослужащий американской армии получил легкую травму бедра, сообщает агентство ТАСС.Напомним, ранее в Литве произошла массовая авария: столкнулись 4 боевых машины вооруженных сил Соединенных Штатов. Пострадали 13 военнослужащих, а движение на трассе было остановлено на несколько часов.C 3 по 15 июня в странах Балтии и Польше проходят учения блока НАТО "Удар сабли". В них участвуют 18 тысяч солдат и офицеров.