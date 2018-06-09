МОТ и Ани Лорак получили приз за лучший дуэт Сопрано на 16-ой Ежегодной национальной Премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация. За кулисами с певицей пообщался корреспондент Dni.ru.

МОТ и Ани Лорак получили приз за лучший дуэт "Сопрано" на 16-ой Ежегодной национальной Премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация". За кулисами с певицей пообщался корреспондент Dni.ru.Начало года для Ани Лорак было наполнено важными событиями – она не только получила главную музыкальную награду страны, но и представила шоу DIVA, равных которому в нашей стране никто не до сих пор не делал. Теперь, кажется, можно и выдохнуть, позволивсебе небольшой отдых."В начале июня в нашей семье два праздника – именины празднуют моя дочь София (9 июня девочке исполнится 7 лет – Прим. ред.) и муж Мурат Налчаджиоглу (12 июня он празднует 41-й день рождения – Прим. ред.), они оба Близнецы по знаку Зодиака, – рассказала Ани. – Отметим же мы оба события в солнечной Греции, где недавно снимали клип на песню "Сумасшедшая". Подарки уже выбраны. Дочь получит игрушки, хотя она у нас уже первоклашка. А для мужа купила кое-что интимное".Супруг артистки – бизнесмен, богатый человек, один из владельцев крупного туристического бизнеса, поэтому его удивить чем-то материальным трудно. "Мужчине сложно угодить, поэтому я считаю, что дорогие подарки, типа яхт и машин, он сам себе должен делать – улыбается Ани. – А женщина должна что-то элегантное и с большим вкусом выбранное преподносить . Например, я дарю ему красивые запонки, ручки, галстуки – то, что всегда нужно и всегда ценится".Напомним, что со своим будущим мужем певица познакомилась в 2005 году на отдыхе в Анталии. В 2006 году Мурат переехал на Украину. А через два года сделал певице предложение руки и сердца Ани Лорак вышла замуж за Мурата в 2009 году Пара расписалась в центральном ЗАГСЕ Киева а после этого отпраздновала свою свадьбу с размахом в Турции.