Рыбак из камчатского села Ковран утонул в реке, спасаясь от преследовавшего его медведя. Очевидцы сняли на видео последние минуты жизни мужчины.

Рыбак из камчатского села Ковран утонул в реке, спасаясь от преследовавшего его медведя. Очевидцы сняли на видео последние минуты жизни мужчины.Трагический инцидент произошел ранним утром 6 июня на берегу реки Ковран, когда Сергей Жирков возвращался с рыбалки. Решив позвонить приятелю, он оставил лодку с уловом и взобрался на сопку, а по возвращении заметил голодного медведя. Косолапый, как видно на кадрах, поднявшись на задние лапы, тоже приметил человека и ринулся к нему."Беги, Серега!" — кричали ему с другого берега рыбаки.Мужчина в забродном костюме сначала кидал в хищника камни, потом попытался быстро забраться на холм, но, поняв, что скрыться от медведя не удастся, развернулся и бросился в реку. Выбраться на берег ему не удалось — он попал в сильное течение и утонул. Тело Жиркова, который ранее был танцором ительменского ансамбля "Эльвель", нашли только на следующий день на берегу моря.