Арест российского художника Петра Павленского стал бессрочным до решения суда по делу. Решение о продлении ареста приняла его следователь. В Париже россиянин поджег здания Банка Франции. Сам обвиняемый после продления ареста бодр, весел и находится в прекрасной физической форме.

Арест российского художника Петра Павленского стал бессрочным до решения суда по делу. Решение о продлении ареста приняла его следователь. В Париже россиянин поджег здания Банка Франции. Сам обвиняемый после продления ареста бодр, весел и находится в прекрасной физической форме, отметила его подруга Ксения Оксман.За умышленный поджог Банка Франции на площади Бастилии в Париже по французским законам Павленского могут наказать лишением свободы на 10 лет и штрафом в 150 тысяч евро, сообщает РИА Новости. Впрочем, пока его из тюрьмы наоборот перевели в психиатрическое отделение полицейской префектуры.Петр Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России. В мае 2017 года он получил политическое убежище в этой стране на основании того, что в России против него готовилось уголовное дело об избиении актера "Театра.doc", а также проводилась проверка по заявлению об изнасиловании от актрисы театра.Насильника в Париже посчитали невинным: он получил известность после ряда скандальных акций, когда он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, а также прибивал свою мошонку к брусчатке Красной площади и отрезал себе мочку уха. Петр Павленский также поджигал дверь здания ФСБ России. Поджог двери приемной ФСБ на Лубянке обошелся Павленскому в штраф и компенсацию нанесенного ущерба. После этого он решил повторить поджог в Париже.