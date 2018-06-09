Беженец из Ирака Али Башар, подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки-подростка в Германии, признал вину, находясь под стражей в Ираке.

Беженец из Ирака Али Башар, подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки-подростка в Германии, признал вину, находясь под стражей в Ираке, передает РИА Новости.В пятницу глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве 14-летней Сюзанны Марии был задержан по запросу немецкой полиции курдскими органами безопасности на севере Ирака.По словам главы курдской полиции, обвиняемый признался в убийстве 14-летней немецкой девочки после того, как изнасиловал ее.Представитель правоохранительных органов отметил, что убийца пойдет под суд, но будут ли его судить в Ираке или в Германии, зависит от властей ФРГ и Регионального правительства Курдистана.Ранее стало известно о пропаже 14-летней жительницы Майнца 22 мая. Ее тело со следами изнасилования было обнаружено в среду шестого июня в яме возле железнодорожной насыпи в соседнем Висбадене.По словам прокурора, причиной смерти стало удушение. Полицейские предполагают, что преступление могли совершить двое мужчин: 35-летний выходец из Турции и 20-летний беженец из Ирака.Ранее полиция задержала первого подозреваемого, однако он был отпущен. В четверг второй подозреваемый с семьей спешно покинули Германию.Предполагаемый убийца прибыл в Германию в 2015 году и с весны 2016 проживал со своей семьей в общежитии для беженцев в Висбадене.В декабре 2016 года Башар получил отказ в статусе беженца, но он опротестовал это решение. На время рассмотрения жалобы ему было разрешено пребывание на территории ФРГ.Али Башар несколько раз попадал в поле зрения немецкой полиции. Он оскорбил полицейского, участвовал в драках, угрожал мужчине ножом с целью ограбления. Его также подозревали в причастности к изнасилованию 11-летней девочки в марте, но доказательств для его ареста оказалось недостаточно.