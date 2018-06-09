Британский боксер-тяжеловес ирландского происхождения Тайсон Фьюри, который в свое время отобрал звание чемпиона мира у украинца Владимира Кличко, возвращается на ринг. При этом он огорчен тем, что ему не удалось получить в соперники чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Британский боксер-тяжеловес ирландского происхождения Тайсон Фьюри, который в свое время отобрал звание чемпиона мира у украинца Владимира Кличко, возвращается на ринг. При этом он огорчен тем, что ему не удалось получить в соперники чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.По словам Фьюри, он беседовал с промоутером Джошуа Эдди Хирном, что готов драться с Джошуа в первом бою после возвращения, но тот ответил отказом. В итоге другой менеджер Джошуа Фрэнк Уоррен предложил в соперники британцу 39-летнего албанца Сефера Сефери, чьи годы по мнению многих экспертов далеко позади.Фьюри 9 июня встретится с Сефери в Манчестере, напоминает Manchester Evening News. Это будет первый бой британца с ноября 2015 года, когда он почти сенсационно выиграл у Кличко. После этого Фьюри растерял все свои титулы, отобранные у него из-за невыхода в ринг, из-за допинговых проблем и по причинам нездоровья, которое в том числе было связано с наркозависимостью.