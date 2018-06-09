У восьми пострадавших обнаружен боррелиоз

У восьми пострадавших обнаружен боррелиозРегиональное управление Роспотребнадзора сообщает, что 1793 костромича пострадали от укусов клещей в 2018 году. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.20% случаев укусов пострадали детей. У восьми человек врачи подтвердили диагноз боррелиоз. Еще девять костромичей находятся под наблюдением. Энцефалит в регионе не выявлен.Как сообщают в пресс-службе администрации города, управляющие компании привлекут к обработке детских городков во дворах.