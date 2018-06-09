В том, что Ольга Бузова будет отмечена на церемонии вручения наград Премия МУЗ ТВ-208, в этом году не было сомнений ни у кого. Не потому ,что она выдающаяся певица с уникальными вокальными данными. А просто поскольку этот персонаж, явление в шоу-бизнесе, замечать дальше было бы странно. Ее ведь так много, что спрятаться невозможно!

В том, что Ольга Бузова будет отмечена на церемонии вручения наград "Премия МУЗ ТВ-208", в этом году не было сомнений ни у кого. Не потому ,что она выдающаяся певица с уникальными вокальными данными. А просто поскольку этот персонаж, явление в шоу-бизнесе, замечать дальше было бы странно. Ее ведь так много, что спрятаться невозможно!В прошлом году на этой премии Бузова осталась без наград, и очень расстроилась. Но зато уже в мае ведущая "Дома-2" победила в созданной специально для нее номинации "Бузова года" на премии канала RU.TV. А конкурирующий канал "МУЗ ТВ" специально для Ольги придумал премию "Лучшая песня Рунета".На красной дорожке церемонии Бузова появилась верхом на жеребце – аки генерал на параде. "Заехала на коне в российский шоу-бизнес", – улыбается звезда. Хотя называет она себя всего лишь "принцессой шоу-бизнеса". Ей нравится чувствовать себя звездой, гордиться, что сам Киркоров к ней неровно дышит, радоваться, что "покорила "Олимпийский". Так что "тарелка" премии стала для нее самой желанной игрушкой. "Я ждала этого целый год. Я не только тарелку ждала, я мужчину жду. Но мужчину я жду уже больше года. Но хотя бы тарелка у меня появилась сегодня. Спасибо Арману (Арман Давлетьяров – генеральный директор МУЗ-ТВ, – Прим. ред.), что оставил самую главную номинацию на финал. Вот сейчас можно церемонию завершать, потому что принцесса шоу-бизнеса на сцене", – заявила Бузова со сцены.Позже в своем Instagram она эмоционально написала: "Боже! Мы сделали это! Это наша совместная победа! Это ваша победа! Это победа моих людей! Первая наградаслёзы радости! Я безумно счастлива выиграть именно в номинации #ЛучшаяПесняРунетапотому что на радио ставят песникоторые выбирают программные директораа не текоторые нравятся слушателям! А в интернете каждый выбирает самчто реально нравится. Ваш выбор сделал меня самой счастливой"На премии Бузова показала один из самых сложных номеров шоу. "Сажание Бузовой на кол", – так назвал его Киркоров. Танцоры подняли Оленьку, а потом в прямом смысле надели ее на железный кол. А рядом на сцене в это время пела Ксения Собчак. Хотя пение больше напоминало скулеж."Я с радостью приняла предложение о нашем совместном выступлении, – рассказала Dni.Ru Собчак. – Вы же ждете, что мы с Бузовой устроим ссору, покажем какую-то взаимную ревность. Нет, ничего этого не будет. Оля – большая молодец, она все жизнь ждала того, что происходит у нее сегодня. И Оля точно поет лучше, чем я, – у нее целая армия поклонников. Я же публично пела только с Тимати, но до сих пор стесняюсь этого".От себя лишь добавим, что Бузова не так глупа и бездарна, как о ней принято говорить. Она много работает над собой, продумывает каждый выход на публику, успешно строит немузыкальный бизнес. А что до ее вокала, то поет она точно не хуже многих наших звезд. Но она постоянно работает над собой, берет уроки пения и хореографии. И, кто знает, может через пару лет она сама соберет 40-тысячный "Олимпийский".