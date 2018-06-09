Встречу вице-премьера Дмитрия Козака с главами российских регионов, назначенную на 13 июня, планируется посвятить топливной повестке в стране: в центральной России выросшие цены на дизель сильно ударили по сельскохозяйственному сектору, на севере из-за трат на логистику дорожают продукты.

Встречу вице-премьера Дмитрия Козака с главами российских регионов, назначенную на 13 июня, планируется посвятить "топливной повестке" в стране: в центральной России выросшие цены на дизель сильно ударили по сельскохозяйственному сектору, на севере из-за трат на логистику дорожают продукты. Общая проблема – увеличение доли контрафактного топлива.Цены на топливо, увеличивавшиеся скачкообразно в течение всего мая, наконец стабилизировались. Снижены акцизы, достигнуты договоренности с нефтяными компаниями об увеличении поставок топлива на внутренний рынок. К примеру, в Москве, стоимость основного топлива – 95-й бензин и дизель – лишь немного не дотянули до отметки в 46 рублей. По словам водителей, рост цен прекратился только два дня назад. За месяц активного удорожания топлива стоимость заправки бака легкового автомобиля на автозаправках Москвы выросла на 250 рублей.На встрече Козака с главами регионов также могут обсудить и развитие газовой инфраструктуры в стране. По прогнозам, рост потребления метана в качестве автомобильного топлива составит за год 10-11%. Этот прогноз подтвердил заместитель генерального директора одной из топливных компаний столицы Огонез Саян. На предприятии число заявок на установку газового оборудования в автомобилях выросло за последний месяц на 60%. "Люди начали искать варианты, выходы, возможности. За последний месяц у нас рост порядка 60%. На ближайшие полтора месяца — ежедневные записи на установку. Это и юридические лица — компании с большим парком машин, и частники", – отметил Саян.Однако наличие альтернативы в виде газового топлива способно решить проблемы только части автомобилистов. Опрошенные клиенты заправок отмечали, что в последнее время значительно сократили количество и длительность поездок, используя автомобиль только по необходимости. Например, для поездок на дачу по выходным.На стабилизацию розничных цен правительству и нефтяникам потребовалось две недели. Однако ситуация на рынке оптовых закупок пока непредсказуема, и, по мнению некоторых экспертов, его состояние угрожает потерей бизнеса независимым АЗС. Не смотря на снижение акцизов, оптовая и розничная цена на дизельное топливо практически, одинаковая, 95-й бензин дешевеет чуть активнее — разница между оптовой и розничной ценой топлива сейчас составляет около 1,5 тысячи рублей. Но для нормальной работы, по мнению специалистов, необходима разница в 7 тысяч.Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что на сегодняшний день ситуация для субъектов топливного рынка ухудшилась. "Цены зафиксированы, оптовые как были выше, так и остались. Мелкооптовые цены не уменьшаются, более того, даже по этим высоким ценам нефтяники не отпускают товар в нужных объемах", – сказал Аркуша.На недавно прошедшей Прямой линии с президентом, вопрос о ценах на бензин был одним из первых и звучал как просьба "навести порядок в топливной сфере". Владимир Путин отметил, что несмотря на принятые срочные меры в виде увеличения экспортных пошлин, в перенастройке нуждается весь топливный рынок. Президент считает, что все инструменты для этой работы у правительства есть.