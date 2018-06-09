Годовой прирост в среднем по стране — с первого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года — составил всего лишь 0,3%.

В последнее время на российском рынке недвижимости наметилась интересная тенденция. Дело в том, что, как сообщают аналитики консалтинговой компании Knight Frank, цены на жилье почти не растут.По данным экспертов, годовой прирост в среднем по стране — с первого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года — составил всего лишь 0,3%.Если же говорить о годовой ценовой динамике Россия заняла только 47-е место среди мировых рынков жилья. Совокупный прирост цен на жилье во всем мире составил 4,8%, а лидирует по этому показателю Гонконг, где за год жилая недвижимость подорожала на 14,9%.