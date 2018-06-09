Российский бизнесмен Роман Абрамович, владеющий контрольным пакетом акций английского футбольного Челси, отказался продать клуб. По сообщениям британской прессы предложение о покупке поступило от самого богатого человеку Соединенного Королевства Джима Ратклиффа.

Российский бизнесмен Роман Абрамович, владеющий контрольным пакетом акций английского футбольного "Челси", отказался продать клуб. По сообщениям британской прессы предложение о покупке поступило от самого богатого человека Соединенного Королевства Джима Ратклиффа.Как уже сообщали 33Live.RuRu, некоторое время назад у российского владельца "аристократов" возникли проблемы с продлением британской визы. О причинах задержки официальной информации нет, но ряд изданий сообщили, что Абрамович готов продать свою главную английскую "недфижимость".Ратклифф, который сам болеет за "Манчестер Юнайтед", выразил заинтересованность в покупке "Челси", однако, сообщает Daily Mail, получил отказ от российского бизнесмена. При этом ситуация в клубе остается неясной. В частности, сообщалось, что "аристократы" приостановили работы по проектированию нового стадиона из-за "неблагоприятного инвестиционного климата".