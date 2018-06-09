Футбольный клуб Спартак из Трнавы, который в нынешнем сезоне выиграл титул чемпиона Словакии, может лишиться чемпионства. Виной тому подозрения правоохранителей в том, что матч спартаковцев с командой Ружомберок был договорным.

Футбольный клуб "Спартак" из Трнавы, который в нынешнем сезоне выиграл титул чемпиона Словакии, может лишиться чемпионства. Виной тому подозрения правоохранителей в том, что матч спартаковцев с командой "Ружомберок" был договорным.Местная полиция после игры получила сведения, что игрокам "Спартака" предложили деньги за то, чтобы они не выиграли у "Ружомберока". Речь шла о совсем небольшой сумме в 5 тыс. евро, но правоохранители зацепились за информацию, тем более, что встреча в итоге завершилась нулевой ничьей.Интересно, что в последние два месяца чемпионата "Спартак" выиграл лишь дважды, сообщает сайт "Рейтинг Букмекеров". При этом одна из этих побед пришлась на домашний матч против главного конкурента – клуба "Дунайска Стреда". В этом поединке, который также признан подозрительным, уже к 12-й минуте арбитр показал три красные карточки, две из которых — гостям. Кроме того, судья назначил пенальти в ворота "Стреды".В итоге полиции удалось выяснить, кто занимался подкупом, сообщает Topky.Sk. Пока имя этого человека не называется, но источник, знакомый с материалами следствия, отметил, что это очень известный в футбольных кругах Словакии человек.Помимо матча с "Ружомбероком" полиция расследует и другие матчи "Спартака". Если вина будет доказана, клуб могут лишить чемпионского титула. Пока же в официальном заявлении спартаковцы отвергли любую причастность к договорным матчам.