Обладатель Кубка России по футболу клуб Тосно прекратил свое существование. В матче за Суперкубок страны тосненцев заменит ЦСКА, занявший второе место в чемпионате страны.

Обладатель Кубка России по футболу клуб "Тосно" прекратил свое существование. В матче за Суперкубок страны тосненцев заменит ЦСКА, занявший второе место в чемпионате страны.Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. Ожидалось, что за трофей поспорят чемпион страны "Локомотив" и обладатель Кубка "Тосно". Но в связи с самоликвидацией "Тосно" вторым участником встречи станет ЦСКА."В случае отказа клуба-члена ФНЛ (ПФЛ) от участия в турнире на условиях настоящего Положения его заменит команда, занявшая второе место в Чемпионате России по футболу предыдущего сезона", – говорится в регламенте Российского футбольного союза. Ранее ФК "Тосно" прекратил существование из-за финансовых проблем.